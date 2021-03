Würzburg.

Ein 91-jähriger Bewohner eines Seniorenzentrums ist in der Main-Klinik Ochsenfurt gestorben. Weiter ist ein 74-Jähriger aus dem Stadtgebiet in einer Schweinfurter Klinik gestorben, der vorher privat lebte. Beide waren mehrfach vorerkrankt und positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion erhöht sich damit auf 140 insgesamt (92 in der Stadt und 48 im Landkreis Würzburg).