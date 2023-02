Zwei Verletzte nach Schlägerei in Würzburg

Würzburg. Nach einer Schlägerei am Abend des Fastnachtssonntag, 19. Februar, in der Würzburger Innenstadt (Kaiserstraße), bei der zwei Personen leicht verletzt wurden, sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen.

Zwei als Feen verkleidete Frauen und deren unverkleideter Begleiter gingen zunächst die Kaiserstraße in Richtung Barbarossaplatz, als es zu einem Streitgespräch mit einer unbekannten männlichen Person und einer als Polizistin verkleideten Frau kam.

Die verkleidete Polizistin schlug im Zuge der verbalen Auseinandersetzung einer der Frauen mit Faust ins Gesicht und verletzte diese an der Nase. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern, wodurch der Unbekannte den Geschädigten am Boden liegend würgte und ebenfalls leicht im Gesicht verletzte.

Nachdem weitere Passanten zu Hilfe kamen, entfernten sich die beiden Unbekannten in Richtung Bahnhof. Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtige: circa 25 Jahre alt, Polizeikostüm, schwarze, lange glatte Haare, schlank.

Tatverdächtiger: circa 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank/sportlich, schwarze, gleichmäßig kurz rasierte Haare, weißes T-Shirt mit rotem Levis-Aufdruck, Jeans, Turnschuhe, Oberlippen und Kinnbart.

Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Telefon 0931/4572230 melden.