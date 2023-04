Zwei Verletzte bei Unfall in Bürgstadt

Bürgstadt. Infolge mutmaßlicher Unachtsamkeit ist es am Mittwochnachmittag in Bürgstadt (Landkreis Miltenberg) zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen, bei dem ein Mann und eine Frau leicht verletzt wurden. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen 16.30 Uhr wollte eine 59-jährige Audi-Fahrerin von der Staatsstraße 2310 von Freudenberg kommend nach links auf die Brückenauffahrt abbiegen. Vermutlich übersah sie dabei einen entgegenkommenden VW und kollidierte mit dem Fahrzeug.

Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl die Fahrerin des Audis als auch der 60-jährige VW-Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand deutlicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Schadensumme beläuft sich ersten Schätzungen nach auf deutlich über 20.000 Euro. Die Feuerwehr Miltenberg sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. Für die Bergungsarbeiten musste der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt werden.