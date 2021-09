Zwei Todesopfer zu beklagen

Würzburg. Im Zusammenhang mit Corona sind in der Domstadt Würzburg zwei weitere Todesfälle zu beklagen.

Im städtischen Gebiet ist eine 83-jährige vorerkrankte Bewohnerin der Seniorenwohnanlage am Hubland in einer Würzburger Klinik gestorben. Weiter ist ein 93-jähriger, schwer vorerkrankter Bewohner der Seniorenwohnanlage St. Aurelia in Zell am Main in einer Würzburger Klinik gestorben

Beide Verstorbene waren trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion erhöht sich auf 202 (126 in der Stadt, 76 im Landkreis).

