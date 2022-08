Zwei Personen in Unterpleichfeld wurden verletzt

Unterpleichfeld. Der Einsturz des Dachs an einem unbewohnten Haus hat am Mittwochnachmittag einen Einsatz für Feuerwehr und Polizei ausgelöst. An dem Gebäude in Unterpleichfeld (Landkreis Würzburg) wurden Abrissarbeiten getätigt. Zwei Personen wurden dabei verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zur Ursache des Unglücks ermittelt nun die Polizeiinspektion Würzburg-Land. Zeugen hatten gegen 15.30 Uhr mitgeteilt, dass ein Haus auf einem Anwesen in der Ritterstraße eingestürzt sei. Die Einsatzkräfte fanden ein Haus vor, dessen Dach in das Gebäudeinnere gestürzt war. Zwei Männer, im Alter von 17 und 52 Jahren, hatten an dem leerstehenden Gebäude Abrissarbeiten vorgenommen, als das Dach in sich zusammenbrach. Die beiden erlitten hierbei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung kamen die Männer in ein Krankenhaus.

