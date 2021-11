Zwei neue Todesfälle

Würzburg. In Würzburg sind erneut zwei Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen: Eine 54-jährige, vorerkrankte Frau aus dem Stadtgebiet ist im häuslichen Umfeld verstorben. Sie war nicht geimpft. Aus dem Landkreis ist eine 86-jährige, mehrfach vorerkrankte Frau in einer Würzburg Klinik gestorben, die zweifach geimpft war.

Ampel auf „rot“

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion steigt damit auf 216 (132 in der Stadt, 84 im Landkreis Würzburg). Die bayerische Corona-Ampel befindet sich ab Dienstag, 9. November auf „rot“: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag für den Landkreis Würzburg eine 7-Tage-Inzidenz von 202,8 veröffentlicht. Die weiteren aktuellen Corona-Fallzahlen sind dem dortigen Dashboard zu entnehmen: https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/

Einrichtungen, Veranstaltungen etc., die sonst nach 3G-Regeln zugänglich sind, sind dann nur nach 2G zugänglich, also nur für Geimpfte und Genesene. Ausgenommen werden hier die Gastronomie, Beherbergungsunternehmen und körpernahe Dienstleistungen. Hier bleibt es bei 3G plus. In Hochschulen, außerschulischen Bildungsangeboten einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Bibliotheken und Archive gilt weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit Schnelltest (3G).