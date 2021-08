Zwei neue Bahnsteige

Würzburg. Über 30 Jahre nach der Einstellung des Personenverkehrs an der Station beginnen am Montag die Arbeiten zum Bau des Haltepunkts Würzburg-Heidingsfeld Ost. Zukünftig profitieren täglich rund 800 Reisende und Anwohner von einer neuen Station. Rund 13,9 Millionen Euro investieren Bund, Freistaat Bayern und Deutsche Bahn insgesamt in den Neubau der Station. Von Würzburg über Ansbach bis nach Treuchtlingen führt die Strecke, die zukünftig um einen zusätzlichen Haltepunkt erweitert wird. Die Station soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 in Betrieb genommen werden. Um die Bauarbeiten möglichst schnell voranzubringen wird die vorhandene Fußgängerunterführung von Mitte Oktober bis zum dritten Quartal 2022 gesperrt. db

