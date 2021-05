Zwei junge Männer prügeln sich

Würzburg. In der Nacht zum Montag ist ein Streit zwischen zwei jungen Männern im Bereich des Kranenkai eskaliert. Dabei flog eine Glasflasche und eine Person wurde von einer abgebrochene Flasche leicht verletzt.

Offenbar war es in letzter Zeit gehäuft zu Streitigkeiten zwischen den zwei sich bekannten Männern gekommen.

Als diese am Sonntag gegen 22.55 Uhr im Bereich der Bootsanlegestelle des Kranenkai erneut aufeinander trafen, eskalierte der Streit.. Hierbei warf zunächst der 23-jährige Mann eine Glasflasche in Richtung des 21-Jährigen. Dieser wiederum verletzte den 23-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche leicht am Hals und an der Hand. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig. Die genauen Hintergründe der Streitigkeit sind zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. pol