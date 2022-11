Zwei hochwertige Audis in Faulbach gestohlen

Faulbach. Zwischen Samstag und Montag haben Unbekannte zwei Audis im Gesamtwert von rund 160.000 Euro von einem Firmengrundstück am Ortsrand von Faulbach (Landkreis Miltenberg) entwendet. Am Montag ging bei der Polizei die Mitteilung über den Diebstahl der zwei genannten hochwertigen Pkw ein. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Audi A3 Sportback mit dem amtlichen Kennzeichen M-BU 1375 sowie einen Audi A5 Sportback mit den Kennzeichen M-DE 7087. Die beiden Pkw wurden am Samstagabend auf dem Firmengelände „Am Kieswerk“ abgestellt und waren am Montagabend nicht mehr vor Ort. Die Polizeiinspektion Miltenberg hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und versucht nun insbesondere den genauen Tatablauf zu klären.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1