Zwei Gruppen prügeln sich

WÜRZBURG. Zu einer größeren Auseinandersetzung kam es am Freitag gegen 22:40 Uhr im Inneren Graben in der Würzburger Innenstadt zwischen zwei Personengruppen. Zuvor hatten sich zwei der Beschuldigten, ein 21-Jähriger und ein 18-Jähriger per Instagram am Tatort verabredet. Beide kamen in Begleitung mehrerer Personen. Als beide Gruppen aufeinander trafen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in einerkörperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter auch ein Pfefferspray eingesetzt.

Vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Beteiligten, konnten jedoch durch die Streifen im Nahbereich teilweise angetroffen werden. Die beiden oben genannten Beschuldigten konnten ebenfalls angetroffen werden. Bei einem der beiden wurde noch ein Teleskopschlagstock aufgefunden werden.Bei der Auseinandersetzung wurden zudem zwei geparkte Pkw beschädigt.

