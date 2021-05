Zwei Bewohner bei Feuer verletzt

Reichenberg. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Reichenberg (Landkreis Würzburg) ein Brand ausgebrochen. Gegen 20.25 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand. Die örtlichen Feuerwehren waren mit rund 100 Einsatzkräften schnell vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Die beiden Bewohner der Wohnung wurden verletzt und mussten nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor.

