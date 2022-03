Zwei Azubis schwer verletzt

Hasloch. In einem Betrieb für Kunststofferzeugnisse in Hasloch (Main-Spessart-Kreis) ist es am Donnerstag zu einer Verpuffung gekommen. Zwei Auszubildende mussten jeweils mit schweren Brandverletzungen mit Rettungshubschraubern in Fachkliniken geflogen werden. Eine Frau verletzte sich leicht und kam in ein örtliches Krankenhaus.

Kurz vor 15 Uhr hatte die integrierte Leitstelle die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken über eine Verpuffung in einer Firma in der Bahnhofstraße informiert. Laut Polizei kam es bei Reinigungsarbeiten in einem Kunststoffbehälter zu einer Verpuffung und in der Folge zu einer Stichflamme. Die beiden Auszubildenden im Alter von 17 und 18 Jahren erlitten durch die Stichflamme schwere Brandverletzungen. Lebensgefahr bestand nicht. Eine 59-jährige Frau, die sich zufällig in der Nähe befand, verletzte sich leicht. Die Hintergründe der Verpuffung sind noch unklar.

