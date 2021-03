Reichenberg. Ein Verkehrsunfall auf der B19 bei Reichenberg (Landkreis Würzburg) hat am Montagabend ein Todesopfer gefordert. Eine 69-jährige Pkw-Insassin wurde so schwer verletzt, dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Kurz vor 19.30 Uhr war ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Würzburg mit seinem Kia auf der B19 in Richtung Würzburg unterwegs.

Als zeitgleich ein Renault die Kreuzung von Albertshausen in Richtung Fuchsstadt überquerte, versuchte der Kia-Fahrer noch auszuweichen. Er konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und stieß frontal gegen die Beifahrerseite des Renaults.

Am Steuer des Renaults saß ein 75-Jähriger aus Kitzingen. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Für seine sechs Jahre jüngere Beifahrerin, die ebenfalls aus Kitzingen stammt, kam jede Hilfe zu spät. Der Kia-Fahrer war nach dem Zusammenstoß zunächst in seinem Auto eingeklemmt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus dem Pkw, bevor er ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus kam. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auch ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden.

Die B19 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten komplett gesperrt.