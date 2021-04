Zugführer muss Notbremse ziehen

Main-Spessart-Kreis. Ein Güterzug wurde bei der Durchfahrt eines Waldstücks im Landkreis Main-Spessart am Mittwochnachmittag von einem bislang unbekannten Täter mit einem Gegenstand beworfen. Der Zug musste daraufhin eine Notbremsung einleiten. Der schwarz gekleidete Täter bewarf den Zug nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr in einem Waldstück zwischen den Bahnhöfen Partenstein und Lohr am Main. Durch die Wucht des Aufpralls zerbrach die Seitenscheibe beim Lokführer, weshalb dieser umgehend eine Notbremsung einleiten musste. Verletzt wurde er dabei nicht. Um was für einen Gegenstand es sich handelte, konnte nicht mehr nachvollzogen werden.

AdUnit urban-intext1