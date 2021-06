Zufällig auf Haftbefehl gestoßen

Sonderhofen. Bei einer Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizei Ochsenfurt fest, dass gegen den Unfallverursacher ein Haftbefehl vorlag. Die Polizisten waren am Dienstagvormittag nach Sonderhofen (Landkreis Würzburg) beordert worden. An einer Baustelle war ein 37-Jähriger beim Rangieren mit dem Heck seines Lkws gegen ein Baustellenfahrzeug geprallt. Bei der Überprüfung stießen die Beamten auf den Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg. Die ihm drohenden 52 Tage Haft konnte er nur durch das Zahlen einer offenen Geldstrafe in Höhe von 1560 Euro abwenden. Der Mann entschloss sich, gleich zu zahlen. Danach konnte er weiterfahren. pol

AdUnit urban-intext1