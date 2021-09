Ziel: Ein ganz normales Leben

Würzburg. Er hatte versucht, sich den „Finanzamtskram“ vom Leibe zu halten. Hatte die Zahlungsaufforderungen beharrlich ignoriert. Denn sie kamen immer zur Unzeit, wenn es eh knapp war mit dem Geld. Vier Jahre lang häuften sich bei Alex T. (Name geändert) Steuerschulden an. Seit zwei Jahren sitzt der 39-Jährige in Würzburg hinter Gittern – wegen Steuerhinterziehung und Diebstahl. Seitdem ist er mit Hilfe von Navina De von der ökumenischen Christophorus-Gesellschaft dabei, seine finanzielle Situation zu bereinigen.

600 Insassen insgesamt

Etwa 600 Männer und Frauen verbüßen derzeit in der Würzburger Justizvollzugsanstalt eine Haftstrafe. Zwischen 80 und 90 Prozent, schätzt Schuldnerberaterin Navina De, sind überschuldet. Diese hohe Quote spiegelt sich in der Beratungsstatistik: „Wir haben in diesem Jahr schon über 170 Mal beraten.“ Darunter waren mehr als 100 neue Klienten. Bisher beriet De alleine. Seit drei Monaten gibt es mit Berit Kemper eine zweite Schuldnerberaterin. Die beiden Frauen sind an zwei Tagen in der Woche vor Ort, um überschuldete Inhaftierte zu unterstützen. Oft ist es mit einem Kontakt nicht getan. Auch Alex T. hat schon mehrere Gespräche mit De hinter sich.

„Möglichst gut amüsieren“

Er habe es früher nie geschafft, Geld auf die hohe Kante zu legen, berichtet der Gefangene. Dass das finanzielle Chaos immer größer wurde, führt er heute auf seine geringe Lebenserfahrung bei der Geschäftsgründung zurück: Alex T. war gerade volljährig geworden, als er sich selbständig machte. Er habe möglichst viel verdienen wollen, sagt er, um sich in der Freizeit möglichst gut zu amüsieren. Über die Zukunft hatte sich Alex T. keine Gedanken gemacht. Probleme, hatte er gehofft, würden sich irgendwann schon in Luft auflösen. Zwei Jahre hatte Alex T. nun Zeit, über sich nachzudenken. Künftig, meint er, möchte er anders leben.

Privatinsolvenz als Hoffnung

Schuldnerberater bemühen sich um eine individuelle Lösung jedes einzelnen Falles. Das Besondere bei Alex T. ist, dass er fünf Kinder hat. Nicht zuletzt auch dieser Umstand trug zum enormen Schuldenberg bei: Der Würzburger zahlte lange keinen Unterhalt.

Erst vor kurzem gelang es, die Zahlungen wegen des Gefängnisaufenthalts zu stoppen. Nun laufen zwar keine neuen Schulden auf. Doch der riesige Berg bleibt. Seit einem Monat hat Alex T. Hoffnung, bald wieder schuldenfrei zu sein. Mit Hilfe von De stieg er ins Restschuldbefreiungsverfahren ein. Gelingt die Privatinsolvenz, ist Alex T. in drei Jahren seine Schulden los.

Er habe viel begriffen: „Vor allem, dass sich Schulden nicht in Luft auflösen.“ Für diese Erkenntnis habe er bitter zahlen müssen. Hätte er früher verstanden, dass man finanziell nicht einfach alles laufen lassen darf, wäre ihm die Haft sehr wahrscheinlich erspart geblieben.

Besonders furchtbar sei es für ihn gewesen, dass er die Geburt seines fünften Sohnes nicht miterleben durfte, erzählt er. Da war er bereits im Knast. Alex T. hofft, Anfang 2022 entlassen zu werden. Heute würde er sich gar nichts mehr zulegen, was er nicht sicher finanzieren kann. Alex T. hofft, ab dem kommenden Jahr ein ganz normales Leben ohne neuerliche finanzielle Turbulenzen führen zu können. Zum Glück sind seine Startbedingungen besser als die vieler seiner Mitgefangenen. Alex T. hat noch eine Wohnung: „Darin lebt gerade mein Bruder.“ Viele Inhaftierte wissen nach der Entlassung nicht, wo sie bleiben sollen.

Alex T. ist außerdem gut ausgebildet. Und überzeugt, dass er bald nach seiner Entlassung einen Job finden wird. sh

