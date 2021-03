Würzburg. Bei einer Personenkontrolle in einem Intercity-Express stellte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Würzburg am Donnerstag bei einem 23-Jährigen rund zehn Kilogramm Marihuana sicher, teilte die Polizei soeben mit. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kripo Würzburg übernommen. Der Tatverdächtige befindet sich seit Freitag in Untersuchungshaft.

AdUnit urban-intext1