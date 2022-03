Mit dem Frühjahrsvolksfest auf der Talavera öffnet am Samstag das erste große Volksfest in Bayern nach einer zweijährigen coronabedingten Pause seine Pforten. Zwei Wochen lang heißt es dann auf der Talavera: Riesenrad fahren, Schokofrüchte essen oder traditionell Bier im Festzelt trinken. An diesem Samstag wird das Fest feierlich eröffnet. Hier finden Sie die wichtigsten Infos im

...