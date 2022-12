Würzburger Seniorin fällt auf Telefonbetrüger herein

Würzburg. Dreiste Telefonbetrüger haben eine Würzburger Seniorin getäuscht, die Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro an eine unbekannte Abholerin übergab. Die Rentnerin ist laut Polizei einer gängigen Masche zum Opfer gefallen, bei der sich Anrufer als Staatsbedienstete wie zum Beispiel Polizeibeamte ausgeben und einen Verkehrsunfall vortäuschen. In diesem Fall soll die Tochter der Seniorin einen Unfall verursacht haben. Um eine Gefängnisstrafe ihrer Angehörigen zu vermeiden, sollte die Seniorin eine hohe Kaution aufbringen. Sie ahnte dabei nicht, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Übergabe des Schmucks fand am Freitagnachmittag zwischen 15 und 15.30 Uhr im Bereich der Schlesierstraße statt. Von der Abholerin liegt folgende Täterbeschreibung vor: etwa 25 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und schlank, sie war mit einer hellbeigen Hose, hellbraunen Stiefeln und einer schwarzen Jacke bekleidet.

