In Krisenzeiten siegt oftmals der Egoismus über das Allgemeinwohl. Die leeren Supermarktregale zeigen es: War es zu Beginn der Corona-Pandemie das Klopapier, schnappen sich Kundinnen und Kunden jetzt vor allem Speiseöl und Mehl. Hintergrund: der Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen. In einigen Supermärkten in der Region werden deshalb teilweise nur noch haushaltsübliche Mengen

...