Die jetzt beendete zweite Phase der Würzburger Kinderbetreuungsstudie in der Covid-19-Pandemie „Wü-KiTa-CoV 2.0“ zeigt keine relevante Ausbreitung von Sars-CoV-2-Infektionen in den teilnehmenden Einrichtungen. Außerdem fanden sich keine Hinweise auf unbemerkt durchlaufene Infektionen, heißt es in einer Pressemeldung des Universitätsklinikums Würzburg.

Von Mai bis Juli 2021 lief die

...