Würzburg. Die Labradormischlingshündin „Emma“ beschäftigte die Würzburger Feuerwehr am Freitagmittag. In einem See war die Hündin in höchste Not geraten und musste von der Feuerwehr vor dem Ertrinken gerettet werden. Entkräftet, aber lebend konnte Emma nach ihrer Rettung an ihre überglücklichen Besitzer übergeben werden.

