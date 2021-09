Würzburg: Zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

Bad Mergentheim Zwei Covid-Patienten auf Intensivstation

Wie viele Covid-19-positive Patientinnen und Patienten werden aktuell im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und im Krankenhaus Tauberbischofsheim behandelt? Antwort: im Caritas zehn, in Tauberbischofsheim keiner. Nachdem in Deutschland die so genannte Hospitalisierungsrate von Covid-19-Erkrankten immer wichtiger wird, fragte die Redaktion dazu bei den Verantwortlichen nach. Jasmin Paul von der Abteilung Unternehmenskommunikation in der Region Tauberfranken-Hohenlohe der BBT-Gruppe gab unter anderem Auskunft zu den Krankenhäusern in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim. {element} Auf der Intensivstation in der Kurstadt werden aktuell zwei Covid-19-Patienten behandelt, sie müssten aber nicht beamtet werden; ausreichend Kapazitäten seien demnach noch vorhanden, so Paul. Keine Corona-Patienten zählt momentan die Intensivstation in der Kreisstadt. {furtherread} Zur derzeitigen Versorgungslage in den Krankenhäusern heißt es, dass diese in Tauberbischofsheim „gut“ sei und zum Caritas merkt Regionalleiter Thomas Wigant an: „Wir steuern bedarfsgerecht unsere Ressourcen an Intensivbetten, so dass genügend Kapazitäten vorhanden sind.“ Festgestellt werden könne laut Jasmin Paul, dass von den insgesamt zehn Corona-Patienten im Caritas nur einer die Erstimpfung hatte, „die anderen neun sind nicht gegen Covid-19 geimpft“. Was erwarten die Klinik-Verantwortlichen für die kommenden Wochen? „Wir beobachten aktuell eine leicht, aber kontinuierlich ansteigende Zahl an Patienten mit einer Corona-Infektion. Das entspricht leider der steigenden Tendenz beim Infektionsgeschehen im Landkreis. Eine Prognose zur weiteren Entwicklung möchten wir nicht abgeben, da die Corona-Zahlen von vielen unterschiedlichen Faktoren wie Impfbereitschaft, Drittimpfung und Einhaltung der Corona-Regeln im privaten wie öffentlichen Raum abhängig sind“, erklärt Thomas Wigant und Pflegedirektor Holger Kraft ergänzt für das Krankenhaus in Tauberbischofsheim: „Aktuell haben wir keine Corona-Patienten. Wir rechnen allerdings mit einem Anstieg der Fallzahlen aufgrund von Reiserückkehrern und demzufolge auch mit einem Anstieg der Fallzahlen im Haus. Darauf sind wir bereits vorbereitet.“

