Würzburg will zur Modellstadt werden

Würzburg. „stadt.land.smart“ heißt ein millionenschweres Modellprojekt, das die Stadt Würzburg in den nächsten fünf Jahren in die Zukunft führen soll.

Stadt und Landkreis Würzburg starten ab Herbst einen fünfjährigen Prozess, in dem sie sich untereinander und mit den Bürgerinnen und Bürgern digital noch besser vernetzen wollen und gemeinsam diverse smarte Projekte angehen.

„stadt.land.smart“ ist die Überschrift des Konzepts, mit dem sich die beteiligten Kooperationspartner um eine Förderung im Rahmen der Modellprojekte „Smart Cities“ beworben haben. Das Bundesinnenministerium wählte für die diesjährige Ausschreibung den Fokus „#Gemeinsam aus der Krise: Raum für die Zukunft“.

Soziale Resilienz stärken

In der dritten Staffel der Modellprojekte Smart Cities konnte das Stadt.Land.Smart-Team (SLS) um Klaus Walther, Fachbereichsleiter Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing, den Zuschlag holen. Eine fokussierte Bewerbung und das Herausstellen der Synergieeffekte mit dem Landkreis überzeugten die Jury. Die Region Würzburg will mit Hilfe der Förderung in Zukunft zum bundesweiten Vorbild werden. Alle Projekte von stadt.land.smart sollen darauf abzielen, „Menschlich aus der Krise“ zu kommen, also den Dialog mit der Bürgerschaft aufrecht zu erhalten – gerade auch mit benachteiligten Bevölkerungsgruppen.

So will man die soziale Resilienz – also die soziale Widerstandkraft – stärken. Mit digitalen als auch mit analogen Angeboten soll sichergestellt werden, dass allen Bürger Zugang zu nutzerfreundlichen Angeboten erhalten: Von der Nachbarschaftshilfe bis zu Leihgeräten gibt es viele Ideen und Bausteine, die man nun zu einem Konzept ausarbeiten wird.

„Die Region um die Single-Hauptstadt Würzburg möchte in fünf Jahren ein Spezialist in der Prävention von Vereinsamung werden“, betont Oberbürgermeister Christian Schuchardt.

Aufgrund der Skalierbarkeit der Projekte könnten dann auch andere Kommunen mit ähnlicher Problemstellung sowohl von den Erfahrungswerten als auch von den konkreten smarten Anwendungen profitieren, da sie auf einer Open Source Basis beruhen. „Die aktuelle Situation hat uns noch einmal deutlich vor Augen geführt, dass wichtige Informationen und Angebote heute nicht alle Bürger so erreichen, wie wir uns das idealerweise vorstellen“, so der Oberbürgermeister.