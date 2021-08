Würzburg: Testnachweis häufig Pflicht

Würzburg. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz von 35 wurde am Freitag, 21. August, an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten. Damit gelten ab Montag, 23. August, in der Stadt Würzburg neue Regelungen. Die so genannte 3G-Regel („geimpft, getestet, genesen“) tritt dann in vielen Innenbereichen direkt in Kraft. Bei öffentlichen Veranstaltungen und privaten Veranstaltungen (Geburtstags-, Hochzeits- oder Tauffeiern und Vereinssitzungen) aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an begrenzten und geladenen Personenkreis müssen die Teilnehmer bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen über einen Testnachweis verfügen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Besucher von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, müssen einen Testnachweis vorlegen. Für Besucher und Beschäftigte in vollstationären Einrichtungen der Pflege, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in ambulant betreuten Wohngemeinschaften sowie in Altenheimen und Seniorenresidenzen bleibt es unverändert bei den bisherigen inzidenzunabhängigen Test- und Maskenpflichten. Sport in geschlossenen Räumen ist nur mit einem Testnachweis erlaubt; unter freiem Himmel ist sie aber ohne Nachweis gestattet. Die Besucher einer Sportveranstaltung in geschlossenen Räumen müssen einen Testnachweis vorlegen. Daneben sind große Sportveranstaltungen mit länderübergreifendem Charakter künftig inzidenzunabhängig unter den bisherigen Voraussetzungen möglich.

Unter Beachtung der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Plätzen gewahrt ist, erhöht sich die Zuschauerzahl auf bis zu 50 Prozent der Kapazität der jeweiligen Sportstätte, höchstens aber auf 25 000 Zuschauer mit festen Sitzplätzen. Bei Flusskreuzfahrten benötigen die Passagiere bei der Einschiffung in Bayern und am Tag eines Landgangs jeweils einen Testnachweis. Einst Test muss auch beim Besuch von Freizeitparks, Indoorspielplätzen und vergleichbaren ortsfesten Freizeiteinrichtungen, Badeanstalten, Hotelschwimmbädern, Thermen, Wellnesszentren, Saunen, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen in geschlossenen Räumen vorgelegt werden.

Auch bei körpernahen Dienstleistungen (Friseur, Kosmetiksalon) muss ein Test vorhanden sein. Gleiches gilt für gastronomische Angebote in geschlossenen Räumen. Ausgenommen sind nicht für nicht öffentlich zugängliche Betriebskantinen. Für Übernachtungen in Hotels, Gasthäusern oder Pensionen, Schullandheimen, Jugendherbergen, Campingplätzen bedürfen Gäste bei der Ankunft und zusätzlich für jede weiteren 72 Stunden eines Testnachweises.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Teilnehmer an Präsenzveranstaltungen an den Hochschulen müssen zwei Mal wöchentlich einen Testnachweis erbringen. gleiches gilt für Besucher kultureller Veranstaltungen in Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen, Kinos und sonst dafür geeigneten Örtlichkeiten in geschlossenen Räumen.

Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises sind asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises (geimpfte Personen ab Tag 15) oder Genesenennachweises sind, Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen.

Als Tests anerkannt sind PCR-Tests, PoC-PCR-Tests, die vor höchstens 48 Stunden vorgenommen wurden, POC-Antigentests, die vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurden oder zugelassene Selbsttests unter Aufsicht, die nicht länger als 24 Stunden zurückliegen.