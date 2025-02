Würzburg: Streit läuft aus dem Ruder

Würzburg. Gegen 14.40 Uhr befuhren ein Radfahrer und ein Pkw-Fahrer die Versbacher Straße in Richtung Schwabenstraße in Würzburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erboste sich der Pkw-Fahrer mittels Handzeichen darüber, dass der Radfahrer den vorhandenen Radweg nicht nutzte. Als der Autofahrer an der Schwabenstraße abbiegen und den Radfahrer durchlassen wollte, schlug dieser dem Pkw-Fahrer aufs Autodach und gegen den rechten Außenspiegel. Allerdings verlor der Radfahrer hierdurch seine Balance und stürzte zu Boden. Danach stoppte der Radfahrer den Pkw, ging zur Fahrertür, öffnete sie und schlug auf den Fahrer ein. Er beleidigte ihn und versuchte ihn aus dem Pkw zu ziehen. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, kamen dem Pkw-Fahrer zu Hilfe und verständigten die Polizei. Während der polizeilichen Aufnahme war der Radfahrer immer noch sehr aufgebracht und hatte starke Stimmungsschwankungen. Für die Beamten ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Nach bisherigem Sachstand muss sich der Radfahrer neben diversen Verkehrsstraftaten unter anderem auch wegen Körperverletzung und Sachbeschädigen verantworten. Der Pkw-Fahrer wurde nur leicht verletzt, am Pkw entstand geringer Sachschaden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1