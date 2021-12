Würzburg: Polizei warnt vor Betrügern

Würzburg. „Suche Pelze, Nähmaschinen, Schreibmaschinen, alles aus Omas Zeiten“ oder „Gold- und Pelzankauf“ – wer kennt sie nicht, diese oder ähnliche Anzeigen. Die Polizei mahnt jedoch zur Vorsicht. In letzter Zeit häufen sich die Fälle, bei denen Trickbetrüger versuchen, über diese Anzeigen in die Wohnungen und Häuser der Menschen zu kommen.

Betrüger an der Haustür haben zumeist das Ziel, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Dazu geben sie sich als Hilfsbedürftige, Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke aus, schalten Anzeigen und bieten den Ankauf von Pelzen, Gold oder anderen Dingen an.

Ihre Tricks: Die oftmals schauspielerisch begabten „Eindringlinge“ verwenden im Grunde nur ganz wenige Tricks, zu denen sie sich aber immer neue Varianten einfallen lassen. So treten sie in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als Hilfsbedürftiger, mal als Handwerker in Arbeitskleidung, mal als seriös gekleideter Geschäftsmann oder sogar als angebliche Amtsperson, zum Beispiel als Polizeibeamter, aus.

In den seit August auftretenden Fällen in der Region Untermain schalten die Betrüger Anzeigen in Zeitungen und bieten den Ankauf von Pelzen, Gold, Schreib- und Nähmaschinen an. Sehr schnell verlieren die Täter das Interesse an denen per Inserat gesuchten Dingen und fragen aufdringlich nach Gold oder Goldschmuck. Großes Interesse zeigen die Betrüger an den Aufbewahrungsorten von Schmuck und Goldmünzen oder -barren. Die Polizei weist darauf hin, dass zudem Goldankauf im Reisegewerbe nicht zulässig ist. Die Täter nutzen hier teilweise eine rechtliche Grauzone aus, indem sie vorab Termine mit den Kunden vereinbaren und somit nicht unter die Regelungen des Reisegewerbes fallen. Außerdem arbeiten sie wohl mit „Briefkastenfirmen“ oder kurzzeitigen Gewerbeanmeldungen.

Andere Betrüger bieten ihren Opfern Haustürgeschäfte an, beispielsweise spontane Handwerkerleistungen, oder versuchen sie zum Abschluss eines Abonnements oder einer Spende zu drängen. Bei einer anderen Variante des Haustürbetrugs sprechen die Betrüger nicht einmalmehr persönlich vor, sondern werfen namentlich ausgefüllte „Benachrichtigungen“ in die Briefkästen ihrer Opfer: Weil angeblich niemand angetroffen wurde, sollen diese dann „zur Vereinbarung eines Gesprächstermins in Ihrer Angelegenheit“ oder „Zur Abholung Ihres Pakets“ eine kostenintensive Telefonnummer anrufen.

Die Polizei rät: „Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte später wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei Unbekannten an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. Verlangen Sie von Amtspersonen stets den Dienstausweis und prüfen Sie ihn. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an oder rufen Sie die Polizei.