Am 24. Juli werden die Würzburger über Parkgebühren für die Talavera abstimmen. Ein Hauptanliegen von Würzburger Geschäftsleuten in der Diskussion hat Wolfgang Weier, Geschäftsführer von „Würzburg macht Spaß“ (WümS) bereits genannt: Sie wollen kostenlose Parkplätze für Mitarbeiter behalten. Als Lösungsvorschlag schlug Weier ein Monatsparkticket für Mitarbeiter für rund 50 Euro vor. Was sagt

...