Würzburg: Mehrfamilienhaus in Grombühl gerät in Brand

Würzburg. Aus noch ungeklärter Ursache brach am Samstagfrüh ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Grombühl aus. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die Kripo ermittelt. Gegen vier Uhr wurde der Polizei ein Wohnhausbrand in der Steinheilstraße mitgeteilt. Bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen aus Würzburg-Stadt waren bereits deutliche Flammen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu sehen. Die meisten Bewohner konnten sich selbst ins Freie begeben. Zwei Bewohner mussten durch die Feuerwehr durch den dichten Rauch nach außen begleitet werden. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle und konnte die Flammen löschen, bevor diese auf Nachbarwohnungen oder -gebäude übergriffen.

Durch die starke Rauchentwicklung wurden drei Personen leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Noch in den frühen Morgenstunden begannen Beamte der Kriminalpolizei Würzburg mit den Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe. Da das Haus vorübergehend aufgrund der starken Kohlenmonoxid-Belastung nicht bewohnbar ist, müssen die Bewohner übergangsweise bei Bekannten und Verwandten unterkommen. pol