Mit einem Messer stach am 25. Juni 2021 ein Mann am Würzburger Barbarossaplatz auf ahnungslose Passanten ein – erst in einem Kaufhaus, dann auf der Straße. Drei Frauen starben, mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Der Täter, ein vermutlich 32 Jahre alter Somali, wurde kurz nach der Tat festgenommen.

Ab dem 22. April findet der Prozess gegen ihn vor dem Landgericht Würzburg statt. Es

...