Würzburg: Kleinkinder stürzen aus Fenster

Würzburg. Zwei kleine Kinder sind am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Die beiden fünf und sechs Jahre alten Mädchen spielten zusammen in einer Wohnung in der Nachbarschaft. In einem kurzen unbeaufsichtigten Moment kletterten sie auf die Fensterbank. Das Fenster war geöffnet und mit einem Katzengitter versehen. Offensichtlich lehnten sich die beiden Kinder gegen das Katzengitter, wodurch dieses nachgab und die Mädchen mehrere Meter tief auf einen Treppenvorsprung stürzten. Beide wurden mit den Rettungswagen in ein Würzburger Klinikum gebracht, konnten aber zwischenzeitlich die Intensivstation wieder verlassen.

