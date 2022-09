Würzburg: ICE-Fahrgast mit Rauschgift im Rucksack

Würzburg. Beamte der Bundespolizei nahmen am Mittwoch einen 30-Jährigen fest, der größere Mengen Rauschgift im Rucksack mit sich führte. In einem ICE von Nürnberg nach Würzburg wurde am Morgen ein Fahrgast kontrolliert, der dem Zugpersonal keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Polizisten rund 30 Gramm Amfetamin, knapp über einen Liter „Liquid Ecstasy“, rund 30 Ecstasy-Tabletten sowie geringe Mengen Marihuana im Rucksack des Mannes. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt.

