Würzburg: Hohen Sachschaden angerichtet

Würzburg. Ein Unfall ereignete sich am Montag in den frühen Morgenstunden an der Auffahrt der B8 am Rosenmühlweg. Ein 66-jähriger Verkehrsteilnehmer überfuhr dabei mit überhöhter Geschwindigkeit eine Verkehrsinsel, insbesondere zwei Verkehrszeichen, und stieß mit seinem Auto gegen einen Böschungshang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Am Pkw des Fahrzeugführers und an den Verkehrszeichen entstand erheblicher Sachschaden. Bei einem Gespräch zwischen der Polizei und dem Verursacher stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest. Auf Nachfragen bestätigte der Mann die Einnahme diverser Medikamente. In einem Würzburger Klinikum wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren in die Wege geleitet.