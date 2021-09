Würzburg: Festnahme nach Übergriffen

Würzburg. Ein Unbekannter hat in den letzten Monaten im Bereich Würzburg Frauen sexuell belästigt. Jetzt haben Ermittler der Würzburger Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 32-jährige Deutsche befindet sich aufgrund psychischer Auffälligkeiten mittlerweile in einem Bezirkskrankenhaus. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führt die Ermittlungen und sucht nun weitere mögliche Geschädigte. Die Ermittlungen waren zunächst gegen unbekannt gelaufen, bis eine der Frauen den Mann wiedererkannte. Zuletzt hatte der 32-Jährige am Abend des 23. August an der Mainuferstraße in Zell am Maindie 25-Jährige zunächst angesprochen und dann gegen ihren Willen unsittlich angefasst. Die Frau konnte sich der Situation ohne weitere Folgen entziehen. Der Täter floh mit seinem Fahrrad.

Die Frau alarmierte die Polizei, die den Mann am nächsten Tag an seinem Wohnort festnahm. Im Zuge der intensiven Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass es möglicherweise Verbindungen zu weiteren, ähnlich gelagerten Fällen im Bereich Würzburg geben könnte, bei denen Frauen vergleichbare Vorfälle entweder bereits angezeigt haben oder sich noch nicht an die Polizei gewandt haben. Hier hofft die Polizei, dass sich weitere mutmaßliche Opfer melden.

Die Beschreibung des Mannes: 1,89 Meter groß, sehr schlankes Erscheinungsbild, dunkler Hautteint, Kinnbart und lockiges kurzes Haar, mainfränkischer Akzent.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen bewegte sich der Beschuldigte häufig mit einem Fahrrad entlang des Mainradweges über die Strecke Veitshöchheim, Randersacker, Eibelstadt, Sommerhausen, Ochsenfurt. Der Mann sprach die Frauen, die ohne Begleitung unterwegs waren, an und wechselte einige Worte mit ihnen. Danach suchte er Täter offenbar Körperkontakt und fasste die Geschädigten an – teilweise tat er dies nur an der Schulter, in anderen Fällen auch an den Beinen oder dem Po. Eines der Opfer versuchte er offensichtlich auch zu küssen. Bei zwei der Taten zeigte er auch sein entblößtes Glied. Sobald die Opfer das Handeln erkannt hatten und sich aus der Situation lösten, ergriff der Täter die Flucht. Zu einer Gewaltanwendung kam es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht. Weitere Geschädigte melden sich unter Telefon 0931/1630. pol

