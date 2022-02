Erneut haben im Laufe dieser Woche dreiste Telefonbetrüger ältere Leute in der Region um ihr Erspartes gebracht. Die Täter hatten sich als Angehörige ausgegeben, die aufgrund von Verkehrsunfällen in Notsituationen geraten seien. In zwei Fällen erbeuteten die Täter unter anderem hohe Bargeldsummen. Die Kriminalpolizei Würzburg hofft im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auf Zeugenhinweise.

Am

...