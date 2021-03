  Würzburg blüht auf: Gartenamt pflanzt 100 000 Frühlingsblüher

Würzburg. Unter dem Motto „Würzburg blüht auf!“ hat das Gartenamt der Stadt 100 000 Frühlingsblüher gepflanzt.

Noch zeigt sich das beginnende Frühjahr mit Schneeschauern von seiner kalten Seite. Dessen ungeachtet haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gartenamtes bereits hunderttausend Frühjahrsblüher gepflanzt wie dieses Blütenmeer in Gelb und Violett in „Klein-Nizza“ (Bild). Sie werden sich in den kommenden Wochen zu orangenen, gelben, rosafarbenen und weißen Tupfern in der Innenstadt entwickeln.

Noch dominieren auf den neu bepflanzten Flächen die orangenen und rosafarbenen Stiefmütterchen, die in diesem Jahr einen Großteil der Frühlingsblumen ausmachen.

Doch schon bald werden die Ranunkeln, der Goldlack, Primeln, Gänseblümchen sowie im Anschluss die tausenden von Tulpen die Beete leuchtend gelb einfärben. Eine Besonderheit ist das Kaisergärtchen: Dort haben die Gärtnerinnen und Gärtner bereits im Herbst die Blumenzwiebeln gesteckt. Narzissen und Tulpen werden das Gärtchen schon sehr bald in ein Blütenmeer verwandeln.

Insgesamt hat das Gartenamt in der eigenen Gärtnerei 65 000 Topfpflanzen herangezogen. Hinzu kommen noch etwa 35 000 in Töpfen vorgezogene Blumenzwiebeln. stw/Bild: Stadt Würzburg, Ugur Yurdagül