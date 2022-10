Wohnungstür angezündet

Kitzingen. Heftiges Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür riss am Sonntagmorgen um kurz vor 6 Uhr eine 43-Jährige in Kitzingen aus dem Schlaf. Als sie die Tür öffnete, sah sie, dass im Hausflur vor ihrer Tür ein Feuer brannte und die Flammen bereits auf den Türrahmen übergegriffen hatten. Reaktionsschnell holte die Mieterin eine Schüssel mit Wasser und löschte den Brand. Die Feuerwehr musste somit nicht mehr eingreifen und konnte nach Ausschluss einer weiteren Brandgefahr wieder abrücken.

Eine Nachbarin hatte glücklicherweise zu der frühen Stunde einen Bekannten zur Arbeit gefahren. Bei der Heimkehr lief sie zufällig dem 24-jährigen Tatverdächtigen vor dem Haus über den Weg, der lapidar zu ihr sagte, dass es im Haus brennen würde. Als er von der Frau energisch aufgefordert wurde, den Menschen im Haus zu helfen, kehrte der mutmaßliche Brandstifter zurück und klingelte an der Wohnungstür der 43-Jährigen. Zeitgleich rief die resolute Nachbarin den Notruf der Polizei an, die den 24-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnahm. Dem Ermittlungsstand nach hatte er vor der Wohnungstür mehrere Wochenzeitschriften und Werbesendungen angezündet, um die Tür in Brand zu setzen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ein Ermittlungsrichter erließ noch am Montag einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf wenige hundert Euro belaufen. Verletzt wurde niemand.