Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik” in Würzburg

Würzburg. Mit einer großen Wissenschaftsshow eröffnet TV-Moderator Ranga Yogeshwar am 27. September in der Würzburger s. Oliver-Arena das einwöchige Würzburger Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Auftakt des einwöchigen Physik-Spektakels „Highlights der Physik“ kommt am 27. September die große Highlights-Show nach Würzburg. In der s. Oliver Arena bietet der bekannte ARD-Moderator Ranga Yogeshwar Wissenschaft und Unterhaltung für die ganze Familie. Physikalische Experimente mit Pfiff, vorgeführt von Gästen aus Forschung und Politik, erwartet die Zuschauer.

Mit seinen Bühnengästen begibt sich Ranga Yogeshwar auf eine unterhaltsame, physikalische Reise, von der Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen vor 125 Jahren in Würzburg über moderne Anwendungen im Bereich der bildgebenden medizinischen Diagnostik bis zur Erforschung schwarzer Löcher mit Hilfe moderner Röntgenastronomie. Mit einem interaktiven Quiz können die Zuschauer die Show aktiv mitgestalten. Für Unterhaltung sorgen die weltberühmten Künstler von „Flying Steps“ aus Berlin und der iPad-Magier Simon Pierro.

Gemeinsam mit Ranga Yogeshwar eröffnen zahlreiche Vertreter der Veranstalter das Festival, wie der Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas, der Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Dr. Lutz Schröter, und der Präsident der Universität Würzburg, Professor Paul Pauli. Für die Highlights-Show sind Eintrittskarten erforderlich. Die Ausgabe der kostenlosen Karten erfolgt Anfang September. Alle Infos unter highlights-physik.de.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In diesem Jahr alles digital

Die Show ist der Auftakt des Wissenschaftsfestivals „Highlights der Physik“. Dieses Jahr residiert das Festival vom 27. September bis zum 2. Oktober in Würzburg. Zentrales Element der einwöchigen „Highlights der Physik“ ist eine große Themenausstellung mitten auf dem Marktplatz. Wissenschaftler aus Würzburg und dem gesamten Bundesgebiet präsentieren dort ihre Forschung und stehen für Fragen, Erklärungen und Diskussionen zur Verfügung.

Außerdem gibt es täglich Wissenschaftsshows auf der Open-Air-Bühne am Marktplatz, ein vielseitiges Vortragsprogramm, Live-Experimente, sowie ein umfangreiches Onlineangebot mit interaktivem Kinderprogramm. Erstmals präsentieren die „Highlights der Physik“ viele Programmpunkte auch im Livestream und mit digitalen Formaten. Informationen dazu unter highlights-physik.de.

Die Physik kennt die Antwort

Zum Abschluss der „Highlights der Physik“ bieten die Veranstalter noch einen besonderen Höhepunkt. In dem unterhaltsamen Vortragskonzert „James Bond im Visier der Musik“ liefert Metin Tolan, Professor für Experimentelle Physik und Präsident der Georg-August-Universität Göttingen, am Veranstaltungssamstag in der s. Oliver Arena physikalische Einblicke in die gewagten Stunts und die ausgefallene Technikausstattung des berühmten Geheimagenten.

Dazu präsentieren die Würzburger Philharmoniker unter der Leitung von Generalmusikdirektor Enrico Calesso einige der bekanntesten Kompositionen der Filmreihe. Kann ein Mensch wirklich ein abstürzendes Flugzeug in der Luft einholen? Und wie funktionieren die Bond-Autos? Antworten auf diese Fragen gibt es am Samstag, 2. Oktober, um 20 Uhr in der s. Oliver Arena; Einlass ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Auch hier sind Eintrittskarten erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3