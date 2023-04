Heidingsfeld. In einer Lagerstätte im Leitengraben in Würzburg-Heidingsfeld wurden am Mittwochmorgen Wildtierabfälle in einem Container aufgefunden. Diese müssen dort in der Zeit von 8 bis 9 Uhr illegal entsorgt worden sein, so die Polizei Würzburg. Bei den Abfällen handelt es sich um Überreste von Schwarzwild. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nun Zeugen, die sich unter Telefon 0931/4572230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung setzen sollen.

