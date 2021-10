Wie werden Ideen zu Innovationen?

Würzburg. Wie werden Ideen zu marktreifen und erfolgreichen Innovationen in der mainfränkischen Forschungs- und Gründerlandschaft? Antworten auf diese Frage gaben die ersten Innovationstage Mainfranken, die jetzt stattgefunden haben. Initiiert wurde das zweitägige Event von der Region Mainfranken GmbH.

Auf zwei virtuellen Bühnen präsentierten 38 Referenten aus 13 mainfränkischen Forschungsinstituten und namhaften Unternehmen ihre aktuellen Entwicklungs- und Verbundvorhaben, zukunftsweisende und herausragende Projekte sowie konkrete Anwendungen aus der Praxis. Übertragen wurden die Beiträge via Livestream aus einen Green-Screen im Novum Businesscenter in Würzburg. Das neue Präsentationsformat ermöglichte den rund 150 Teilnehmenden ein einzigartiges Netzwerkerlebnis, als wären sie selbst vor Ort.

Möglichkeiten für Matchmaking und 1-zu-1 Treffen sowie ein virtueller Ausstellerbereich durften dabei nicht fehlen. Network-Tables boten weitere Möglichkeiten zum persönlichen Erfahrungsaustausch für die Teilnehmenden und Referierenden in Echtzeit.

Die Themengebiete erstreckten sich von Ressourceneffizienz, Künstlicher Intelligenz (KI), grünem Wasserstoff und CO2-Einsparung über die Digitalisierung und Innovationskraft im Gesundheitswesen sowie funktionelle Materialien, Komponenten und Systemlösungen.

Den Auftakt der Veranstaltung bildete die Rede von Wilhelm Schneider, Landrat des Landkreises Haßberge und Vorsitzender der Region Mainfranken GmbH. „Wir brauchen junge und innovative Arbeitnehmende in der Region. Ziel sollte sein, Mainfranken noch bekannter zu machen, die Digitalisierung voranzutreiben und Mainfranken als attraktiven Standort weiterzuentwickeln. Wichtig ist, dass die einzelnen Akteure vertrauensvoll zusammenarbeiten und Mainfranken als Großes und Ganzes sehen.“

Das Wirtschaftsinstitut Prognos hat im Auftrag der Region Mainfranken GmbH fünf Kompetenzfelder identifiziert, in denen die Region wirtschaftlich sowie wissenschaftlich besonders stark ist. Maschinenbau & Automotive, Medizin & Gesundheit, Neue Materialien & Kunststoff, Informationstechnik & Künstliche Intelligenz sowie Energie & Umwelt. Ziel der Innovationstage ist es, diese Stärken deutlich zu machen und die Kräfte der Region zu bündeln.

Auf Grundlage der Ergebnisse der Prognos-Studie wird ganz aktuell das Mainfränkische Kompetenznetzwerk Maschinenbau und Automotive (MaKoMa) aufgebaut. Emanuel Friehs, Projektleiter für Innovationsförderung, stellte diese innerregionalen Vernetzung vor. „Die Ergebnisse der aktuellen Bedarfsanalyse verdeutlichen, dass besonders kleine und mittlere Unternehmen den Austausch nutzen möchten “, so Friehs. In der Talkrunde mit Oberbürgermeister Christian Schuchardt, Caroline Trips und Prof. Dr. Matthias Bode betonte Schuchardt die „Wichtigkeit von Kooperationen unter dem Dach der Regiopolregion Mainfranken“.

Die Referierenden der Diskussionsrunde bezeichneten die Region Mainfranken GmbH als eine Art „One-Stop-Shop“. Alle Schritte zur Zielerreichung müssen von einer zentralen Stelle koordiniert und verantwortet werden. Ein spannender Einblick in das Start-Up Ökosystem und mögliche Unterstützungsprogramme sollten besonders junge Menschen motivieren, ihre Ideen zu verwirklichen. Im Innovationsforum wurden marktreife Beispiele von vier verschiedenen Gründerteams vorgestellt, wie snapADDY, eine KI-basierte Software zur automatischen Adressdatenerfassung für Geschäftsbeziehungen inklusive CRM-Add-On oder die Bäcker AI GmbH, die sich der Optimierung von Backwaren in den Filialen ebenfalls mit Hilfe künstlicher Intelligenz widmet. Durch das Programm führte Frank Jablonski, Moderator, Autor und Inhaber der Kommunikationsagentur mylk+honey in Würzburg. „Die Innovationstage haben die Innovationskraft in der Regiopolregion sichtbar und spürbar gemacht“, so das Fazit des Moderators. Ziel ist, das Event auch in Zukunft zu veranstalten, wenn möglich in Präsenz.

Als Standortagentur der sieben mainfränkischen Landkreise, der Städte Würzburg und Schweinfurt sowie der Wirtschaftskammern ist es das Ziel der Region Mainfranken GmbH, die regionalen Kräfte in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zur Positionierung Mainfrankens im nationalen und internationalen Standortwettbewerb zu bündeln. Durch zielorientiertes Standortmarketing will man Mainfranken für potenzielle Fachkräfte, Investoren und Interessenten sichtbar machen.

Gesellschafter sind neben den beiden Städten die Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und Würzburg sowie die IHK Würzburg-Schweinfurt und die Handwerkskammer für Unterfranken.