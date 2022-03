Wie spreche ich mit Kindern über Krieg?

Volkersberg. Es ist ein schwieriges Thema, besonders für Kinder: Der Krieg. Wie spricht man mit Kindern darüber, ohne ihnen Angst zu machen? Lernwerk und Jugendbildungsstätte Volkersberg veranstalten am Mittwoch, 9. März, von 19.30 bis 20.30 Uhr ein kostenfreies Onlineseminar mit dem Titel „Wie spreche ich mit meinen Kindern über den Krieg? Wie verarbeiten Kinder den Krieg?“.

Es referieren Notfallpädagogin Annekatrin Vogler und Förderschullehrerin Pia Hausdörfer. Die Teilnahme ist mit PC, Laptop, Tablet oder Smartphone möglich. Die unfassbare Situation eines Krieges auf europäischen Boden lässt Erwachsene ohnmächtig und voller unterschiedlicher Gefühle zurück, heißt es in der Einladung. Doch wie gehen Kinder damit um? „Vielleicht stellen sie Fragen, vielleicht sind sie auch ganz still und in sich gekehrt. Vielleicht sind sie unruhig und können die Nachrichten gar nicht einordnen.“ Das Volkersbergteam will nach eigenem Bekunden mit der Veranstaltung eine Unterstützung für den Umgang mit Kindern bei diesem schwierigen Thema geben. Neben fachlichen Informationen gibt es auch Zeit für individuelle Fragen und einen Austausch.

Anmeldung bis 9. März, 12 Uhr sowie nähere Informationen unter E-Mail lernwerk@volkersberg.de oder Telefon 09741/913232. Der Zugangslink wird kurz vor Beginn per Mail verschickt. pow

