Würzburg. Ein deutliches Signal gegen Antisemitismus hat Weihbischof Ulrich Boom am Sonntag bei einer Kundgebung auf dem Unteren Markt gesetzt. An der Veranstaltung, zu der die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Würzburg aufgerufen hatte, nahmen rund 100 Personen teil, neben Vertretern von katholischer und evangelischer Kirche auch zahlreiche Politiker sowie Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.

„Das Abreißen oder Verbrennen von Fahnen des Staates Israel und Angriffe auf jüdische Glaubenshäuser, die Synagogen, sind Angriffe auf Menschen jüdischen Glaubens in unserer Gesellschaft“, sagte der Weihbischof. Wo so etwas geschehe, würden Menschen angegriffen und ihnen der Glaube und das Vertrauen genommen, dass sie in Deutschland sicher seien. „Es darf nicht zugelassen werden, dass ein politischer Konflikt mit religiösem Fanatismus verbunden und aufgeladen wird. Angriffe auf Synagogen sind purer Antisemitismus, der mit nichts zu rechtfertigen ist“, zitierte der Weihbischof den Limburger Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Der Weihbischof betonte, dass die katholische Kirche an der Seite der jüdischen Gemeinden stehe.

„Die Menschen jüdischen Glaubens sind unsere älteren Schwestern und Brüder.“ Wo Juden in der Gesellschaft angegriffen würden, werde auch der Rechtsstaat attackiert.

Den jüdischen Mitbürgern rief er zu: „Wer Euch angreift, greift uns an. Wir stehen auf gegen Antisemitismus in unserer Stadt und unserem Land.“ pow

