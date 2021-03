Münsterschwarzach. „Gemeinsam auf dem Weg nach Ostern“ lautet das Motto einer Aktion der Benediktinerabtei Münsterschwarzach. Sie bietet ein so genanntes „(KL)Osterpaket für die Feier der Karwoche und der Ostertage“.

Mit dem neu aufgelegten (KL)Osterpaket will die Benediktinerabtei Münsterschwarzach Menschen Hilfe geben, die an den Kar- und Ostertagen keinen Zugang zu liturgischen Feiern haben, um die Kar- und Ostertage zuhause zu feiern. Zudem gibt es besondere neue Formate mit Postkarten für Palmsonntag, Karsamstag und Ostermontag, schreibt die Abtei in einer Pressemitteilung.

Die Standardausführung des (KL)Osterpakets enthält eine Kerze, Weihrauch und ein liturgisches Heft mit Andachtsanleitungen. Es kann mit einer Plakette aus der Klostergoldschmiede ergänzt werden. © Julia Martin/Abtei Münsterschwarzach

Ein liturgisches Heft führt durch Andachten am Gründonnerstag, Karfreitag sowie Ostern. Es wird ergänzt durch Audio- und Videomaterial mit benediktinischen Gesängen und Gedanken sowie einem Podcast für einen „Emmaus-Spaziergang“ am Ostermontag und einer Videomeditation mit Künstlerpater Meinrad Dufner. Enthalten sind außerdem eine Osterkerze, Weihrauch sowie optional eine Plakette aus der Klostergoldschmiede. Wie bereits im vergangenen Jahr ist das Ziel der Herausgeber Bruder Wolfgang Sigler, Schwester Makrina Finley und Dominik Abel nicht, die Kar- und Osterliturgie nachzustellen. Elemente und Rituale der Münsterschwarzacher Gottesdienste wurden gezielt ausgewählt und auf die derzeitige Situation ausgelegt – die sich doch von der im vergangenen Jahr unterscheidet. Mit neuen Texten und ausgewählten Liedern möchte das Paket begleiten und die Erfahrung eines gemeinsamen christlichen Weges ermöglichen. Ab Palmsonntag sollen wieder auf der Website der Abtei Audiodateien und Videos zum Download angeboten werden, die von Benediktinerinnen und Benediktinern zu diesem Anlass eingesungen und aufgenommen werden. „Wir wissen derzeit noch nicht, wie wir Ostern in den Kirchen vor Ort feiern können“, erklärt Abt Michael Reepen das Anliegen. „Mit dem Osterpaket hoffen wir, dass alle Menschen, die keinen Zugang zu Gottesdiensten haben, zuhause feiern können oder anderen Menschen eine Freude machen können. Wie bei den bisherigen Paketen möchten wir die Verbindung mit uns hier in der Abtei Münsterschwarzach herstellen, wenn die Menschen in diesen Tagen nicht zu uns kommen können.“

Das (KL)Osterpaket ist über den Onlineshop des Vier-Türme Verlags und der Abtei erhältlich, beinhaltet standardisiert eine Kerze, Weihrauch und ein liturgisches Heft mit Andachtsanleitungen. Es kann wahlweise mit einer Plakette aus der Klostergoldschmiede ergänzt werden. Wer bis Sonntag, 21. März, eine Woche vor Palmsonntag bestellt, bekommt das Paket bis vor Palmsonntag geliefert. Für dieses Projekt haben sich die unterschiedlichen Klosterbetriebe zusammengeschlossen. Koordiniert und verlegt wird das liturgische Heft im klostereigenen Vier-Türme Verlag. Weihrauch und Zubehör kommen aus dem „Fair-Handel“ der Abtei, und die Plakette wird in der Klostergoldschmiede gefertigt. pow