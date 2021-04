Manchmal erhält man mehr Klarheit, wenn man früher Gesagtes mit heutigem vergleicht: So stand am 22. März in den FN: „Im Vorfeld der Beratungen sprechen sich die SPD-regierten Bundesländer für eine generelle Verlängerung der geltenden Lockdown-Regelungen bis in den April hinein aus.“ Jetzt, wo die Inzidenzzahlen noch höher sind, wollen diese Leute jedoch nicht dem Laschet’schen Vorschlag zum Lockdown folgen, allen voran der sich smart gebende, nur scheinbar (nicht anscheinend) smarte Herr Müller, SPD, Regierender Bürgermeister von Berlin. Da hat man sich jetzt wohl im Wahlkampfmodus gedreht.

