Wege aus der Einsamkeit

Würzburg. Eine neue Selbsthilfegruppe will in Würzburg 18- bis 25-Jährigen helfen, ihren Weg im Leben zu suchen und zu gehen.

„Gehe deinen Weg, aber nicht alleine – The Group“ so lautet das Motto des Initiators der Gruppe für junge Menschen, die aufgrund der Pandemie damit konfrontiert waren, dass alle bisherigen Planungen nicht möglich waren. Auch Menschen mit Einsamkeitserfahrungen sind angesprochen.

Die Lockdowns waren insbesondere für junge Menschen schwierig zu bewältigen. Bei vielen von ihnen haben die Maßnahmen ein tiefes Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Fremdbestimmtheit hinterlassen. Die knapp 20-jährigen Initiatoren dieser Gruppe haben diese Gefühle erlebt. Sie haben mitangesehen, wie sich ihre Ziele einfach in Luft auflösten. Sie haben es aber letztendlich geschafft, die Situation als Chance zu ergreifen. Möglich gemacht hat das der enge Austausch mit Freunden, mit der Familie. Unabhängig von der Corona Situation haben nur wenige junge Erwachsene die Möglichkeit, sich mit anderen regelmäßig über ihre Ziele und Wünsche im Leben auszutauschen. Um sie zu unterstützen, möchten die Initiatoren “The Group” gründen. Bei den Treffen bekommen die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen über ihre Ziele auszutauschen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen, eine Vorstellung für das eigene Leben zu entwickeln. Kurzgesagt, „The Group“ richtet sich an alle, die den Willen haben, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und eine Gemeinschaft suchen, in der man sich gegenseitig dabei unterstützt. Das erstes Treffen ist am Donnerstag, 28. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr. Die Treffen finden über das Online Konferenztool Jitsi Meet statt und werden auf einem datensicheren Server veranstaltet.

„The Group“ wird vom Aktivbüro der Stadt Würzburg begleitet, Telefon 0931/373706 oder aktivbuero@stadt.wuerzburg.de. „The Group“ ist auf Instagram unter dem Namen thegroup.wue zu finden.

