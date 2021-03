Würzburg. Einen Wechsel gibt es an der Spitze der Würzburger Universität. Bei einem Online-Festakt am 26. März wird Universitätspräsident Alfred Forchel nach fast zwölf Jahren im Amt verabschiedet. Er übergibt seinem Nachfolger Paul Pauli im Rahmen der Feier die goldene Amtskette. Dessen Amtszeit beginnt am 1. April.

Als Grußredner werden Bernd Sibler, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Barbara Stamm, Landtagspräsidentin a. D. und Christian Schuchardt, Oberbürgermeister der Stadt Würzburg.

Die Festrede mit dem Thema „Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung – ihre Aufgaben in der freiheitlichen Demokratie“, hält Prof. Dr. Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz.