Warum Mozarts Werk noch immer fasziniert

Würzburg. Die Auseinandersetzung mit Mozart geht weiter: Beim Mozartfest stehen die Werke des Genies vom 2. Juni bis 2. Juli im Mittelpunkt. Dass aber auch ihm nicht alles nur zugeflogen ist, damit will man sich im Festival einmal mehr auseinandersetzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wo, wann, was und wie arbeitete Wolfgang Amadé Mozart steht hinter dem Leitgedanken „speculire-studiere-überlege: Faszination Mozart“. Neben dem Hören und Erleben der Musik steht die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Schaffensprozess als wesentlicher Teil an. „Mozart war Musik, er hat die Welt klingend wahrgenommen“, betonte Intendantin Evelyn Meining bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Programms, das viel Musik aus dessen Zeit präsentiert. Doch von wem hat er gelernt und was haben andere von ihm gelernt? Fragen, denen man nachgehen will. Dabei geht es nicht darum, das Erbe zu bewahren, sondern die Musik durch Transformation und Bearbeitung jung und für alle attraktiv zu machen. Und eben aufzuzeigen, dass Mozart nicht nur Genie, sondern auch hart arbeitender Komponist war.

Das spiegelt sich auch in den 84 Veranstaltungen an 30 Orten, darunter erneut Wertheim als Außenspielort, wider. Mit den Blechbläsern „Salaputia Brass“ am 17. Juni und der Veranstaltung für Kinder „Le nozze di Figaro“ am 18. Juni kommt Mozart auf die Wertheimer Burg. Mit dabei ist auch wieder Stefan Müller-Ruppert. Der Buchener Sänger und Rezitator wird am 15. Juni zusammen mit Maximilian Mangold (Gitarre) bei einer musikalisch-literarischen Weinprobe im Residenzweinkeller von Dichtern, Denkern und Schoppenschwenkern erzählen.

Die grandiose Pianistin Ragna Schirmer, die schon mehrfach beim Mozartfest zu Gast war, wird als Artiste étoile die Beschäftigung mit Mozarts Werk nicht nur bei den verschiedenen Konzerten suchen, sondern auch im Mozartlabor zusammen mit dem Nachwuchs neue Impulse setzen: „Innovation im Spiegel von Lehren und Lernen.“ Sie will in ihrem facettenreichen Programm mit dem Publikum „eintauchen in die Nuancen“ im Schaffen des Komponisten, sich in „Einzeltöne verlieben“. Zudem wird es ein Wiedersehen mit früheren Artistes étoile geben, etwa Kit Armstrong an der Orgel.

Neben den klassischen Formaten wie den Konzerten in der Residenz und natürlich der „Kleinen Nachtmusik“ im Garten soll Mozart mit neuen Idee in die nächsten Generationen getragen werden. Neue Fans für das Festival zu gewinnen, ist das Ziel von Intendantin Evelyn Meining und Geschäftsführerin Katharina Strein. Mit dem Format „Freispiel“ hat man vor allem das jüngere Publikum im Blick. Dieses Jahr hat man nicht nur eine Disco (22. Juni) vorgesehen, sondern auch ein Dating-Konzert. Dabei kann jeder seine Musikwünsche über eine Dating-App per Handy liken und im zweiten Teil des Abends dann Leute treffen, die die gleichen musikalischen Vorlieben haben. Exotischer wird es mit der Schlagzeugerin Leonie Klein und dem Hörspielkonzert mit Interaktion (29. Juni). Oder wie wäre es mit dem „Triadischen Ballett“ von Oskar Schlemmer? Die Arbeit des Bauhauskünstlers wird von Ragna Schirmer am Klavier und einer Puppenspielinszenierung von Christian Fuchs adaptiert. Am 23. Juni wird das im Museum im Kulturspeicher zu erleben sein.

Mit den Würzburgern verstärkt in den Austausch kommen, hat sich Hanni Liam auf die Fahnen geschrieben, die den PopUp-Raum gestalten will. Für sie öffnen Kunst und Kultur Räume, die den Menschen Positionen geben, die nicht Teil des Alltags sind. „Wie klingt jeder Mensch, wie klingt eine Stadt“ sind Fragen, mit denen man sich beschäftigen will.

Das rund 2,4 Millionen Euro teure Festival – für Würzburgs Kulturreferent Achim Könnecke gespickt mit großer Innovationskraft – wird 2023 sogar Teil die Pilotprogramms „tuned – Netzwerk für zeitgenössische Klassik“ der Kulturstiftung des Bundes. Gefördert werden damit innovative Ansätze, die Alternativen zum klassischen Konzertbetrieb aufzeigen. Und damit kann das Mozartfest im 102. Jahr seines Bestehens überzeugen.