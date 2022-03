Vorwurf des sexuellen Fehlverhalten gegen Priester

Würzburg. Bischof Dr. Franz Jung hat einem Priester der Diözese Würzburg wegen Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens gegenüber einer erwachsenen Person die Ausübung des priesterlichen Dienstes bis zur Klärung des Sachverhalts verboten. Dies hat die Pressestelle des Ordinariats Würzburg mitgeteilt. "Die Vorwürfe wurden erstmals am 11. Februar von Dritten an die Diözese herangetragen. Anschließend fand ein Gespräch mit der betroffenen Person statt. Am 21. Februar zeigte die Diözese Würzburg die Vorwürfe bei der zuständigen Staatsanwaltschaft an. Diese hatte dann darum gebeten, den Beschuldigten und die Öffentlichkeit aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht zu informieren. Bischof Jung leitete am 24. Februar eine kirchenrechtliche Voruntersuchung ein", hieß es.

