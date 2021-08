Von Unbekanntem geschlagen

Würzburg. Ein 21-Jähriger ist am Donnerstag gegen 22.15 Uhr von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden. Der junge Mann aus dem Landkreis Würzburg befand sich auf einem Grillplatz in der Nähe der Randersackerer Straße in Sanderau auf. Wie er der Polizei schilderte, trat ein Unbekannter unvermittelt an ihn heran, zerriss sein T-Shirt und schlug ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Student erlitt hierbei leichte Verletzungen im Gesicht. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Personenbeschreibung bekannt: circa 16 Jahre alt, 1,75 Meter groß und von athletischer Statur. Er trug eine graue Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt. Die Ermittler der Polizei hoffen, dass sich Zeugen unter Telefon 0931/457-2210 bei der Polizeiinspektion Würzburg/Stadt melden. pol

