Vollsperrung der A 3 bei Kitzingen

Kitzingen. Wegen Bauarbeiten kommt es von Samstag, 3. Dezmber, 20 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 4. Dezember, etwa 10 Uhr, auf der Bundesautobahn A 3 zwischen den Anschlussstellen Kitzingen-Schwarzach und Wiesentheid zu einer Vollsperrung.

Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen werden unter anderem das Brücken-Bauwerk BW 311c, das die Kreisstraße KT 12 über die A 3 führt, sowie das Brücken-Bauwerk BW 313a, das den öffentlichen Feld- und Waldweg in der Gemarkung Kleinlangheim (Gewerbegebiet Haidt) über die A 3 führt, neu gebaut.

Zum Zweck des Abbruchs der bestehenden Brücken muss die A 3 vorübergehend voll gesperrt werden.

Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U5 via Volkach, Neuses am Sand und B 286 bis zur Anschlussstelle Wiesentheid geleitet.

Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Frankfurt/Main erfolgt an der Anschlussstelle Wiesentheid. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U94 zur Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach geführt.

Die Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Haidt wird am 3. Dezember bereits um 18 Uhr gesperrt. Den Besuchern wird empfohlen, mit ihren Fahrzeugen die Tank- und Rastanlage bis dahin zu verlassen, da ein Ausfahren aus der Tank- und Rastanlage auf die A 3 nach Einrichtung der Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Kitzingen-Schwarzach und Wiesentheid erst wieder ab 4. Dezember, 10 Uhr, möglich sein wird.